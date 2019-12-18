Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? Daha ucuz fatura için buna dikkat

En çok kullanılan ısıtıcı, en maliyetli olan ütü Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL’ye denk geliyor.