Hamile melek tatilde

Çocukluk aşkı olan nişanlısı Hermann Nicoli'den ikinci bebeğini bekleyen top model Candice Swanepoel, yeni yılı Brezilya'da karşıladı. Bahia'yı tercih eden Swanepoel, kumsalda hamile şıklığı sergiledi. Oğlu Anaca'yı da yanından ayırmayan 29 yaşındaki top modelin tatil anları objektiflere böyle yansıdı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.