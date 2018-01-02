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Hamile melek tatilde

İkinci bebeğine hamile olan Victoria's Secret meleği Brezilya tatilinde görüntülendi.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:
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Hamile melek tatildeNext

Çocukluk aşkı olan nişanlısı Hermann Nicoli'den ikinci bebeğini bekleyen top model Candice Swanepoel, yeni yılı Brezilya'da karşıladı. Bahia'yı tercih eden Swanepoel, kumsalda hamile şıklığı sergiledi. Oğlu Anaca'yı da yanından ayırmayan 29 yaşındaki top modelin tatil anları objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: Candice Swanepoel , hermann nicoli , anaca nicoli

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