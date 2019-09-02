Haberler >Ekonomi>Hafta sonu dolup taşıyor! Binlerce lirayı o işten kazanıyorlar
Hafta sonu dolup taşıyor! Binlerce lirayı o işten kazanıyorlar
KAHRAMANMARAŞ’ta, 400 endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, doğa harikası Kapıçam Botanik Bahçesi, son yıllarda gelin- damat çekimi için fotoğrafçılar tarafından stüdyo gibi kullanılıyor. Düğün, nişan, sünnet ve katalog çekimi gibi ticari çekimlerin ücretli olması dolayısıyla geçen yıl Botanik Bahçesi’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kasasına 75 bin lira girdi.
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