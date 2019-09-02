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Haberler >Ekonomi>Hafta sonu dolup taşıyor! Binlerce lirayı o işten kazanıyorlar

Hafta sonu dolup taşıyor! Binlerce lirayı o işten kazanıyorlar

KAHRAMANMARAŞ’ta, 400 endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, doğa harikası Kapıçam Botanik Bahçesi, son yıllarda gelin- damat çekimi için fotoğrafçılar tarafından stüdyo gibi kullanılıyor. Düğün, nişan, sünnet ve katalog çekimi gibi ticari çekimlerin ücretli olması dolayısıyla geçen yıl Botanik Bahçesi’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kasasına 75 bin lira girdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
02.09.2019 - 12:42 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu dolup taşıyor Binlerce lirayı o işten kazanıyorlarNext

Kahramanmaraş- Gaziantep yolundaki 179 hektarlık Kapıçam Tabiat Parkı’nda yer alan, 11 hektarlık Kapıçam Botanik Bahçesi’nde, 400 endemik otsu ve odunsu bitki bulunuyor.

Etiketler: turizm , botanik park , haberler

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