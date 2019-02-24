Google çalışanlarının maaşı dudak uçuklatıyor

Google çalışanları yüklü miktarda maaş alıyor. Hemen her bilgisayarın açılış ekranı olan Google, çalışanlarına ofis ortamında da rahat ortam sunuyor. Google'de hemen her milletten insan çalışabiliyor. İş başvurusu yaparak yüksek maaşlı işe sahip olabilirsiniz.
İşte maaşlarıyla dudak uçuklatan Google çalışanları....
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