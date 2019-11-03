Geleceğin araçları Japonya'da görücüye çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Japonya'da gerçekleştirilen Tokyo Motor Show 2019 fuarında, son model binek araçlar ve geleceğin teknolojisine sahip sürücüsüz ve elektrikli taşıtlar görücüye çıktı. Fuar, motorlu taşıt meraklılarının akınına uğradı.
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yıl 46.'sı gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük motorlu taşıt fuarlarından olan "Tokyo Motor Show" hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.
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Dünya otomotiv devlerinin en yeni binek araç modellerini sergilediği fuarda, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkan sürücüsüz taşıtlar ve elektrikli araçlar da meraklılarıyla buluştu.
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Fuarda en çok ilgi çeken modeller ise Suzuki'nin sürücüsüz araç konseptinde geliştirdiği ve iç tasarımıyla dikkat çeken Hanare modeli ile kullanıcının isteğine göre dış görünüşü değiştirilebilen Waku Spo modelleri oldu.
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Motosiklet ve elektrikli bisiklet modellerinin de sergilendiği Tokyo Motor Show 2019 ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
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Son teknoloji araçlara ilgi duyduğu için fuarı ziyaret ettiğini belirten Chang Liu (28), "Buradaki araçlar hayal gücünün ötesinde ve çok yeni. Caddelerde göremeyeceğimiz araçlar burada sergilendiği için merak ederek fuara geldim" şeklinde konuştu.
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Suzuki marka bir hibrit bisiklete sahip olduğunu ve bisikletin yeni modelini görmek için fuara geldiğini kaydeden Tomoharu Okazaki (21) ise, "Ayrıca off road meraklısıyım ve araçları görmeye geldim. Şimdi öğrenci olduğum için param olmasa da ileride bu araçlardan birine sahip olmak istiyorum" dedi.
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Motosiklet meraklısı olduğunu belirten Ryohey Takayashi de, "Burada sergilenen motor modelleri harika. Honda'nın ürettiği hız motorlarını seviyorum. Yeni modelleri görmek için buradayım" diye konuştu
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4 Kasım tarihine kadar Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek olan Tokyo Motor Show 2019'un toplam 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.