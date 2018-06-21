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Geldi, tacını giydi ve ortadan kayboldu

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar...

Hürriyet Haber
21.06.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:
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Geldi, tacını giydi ve ortadan kaybolduNext

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye güzellik yarışmasına katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik. 

Etiketler: türkiye güzelleri , eski türkiye güzelleri , taçlı sunucular , taçlı oyuncular

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