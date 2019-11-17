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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
17 Kasım 2019 - 15:42,

Geceye Melisa Şenolsun damga vurdu

Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin (HTFF) ikincisinin kapanış galası Hollywood’daki Linwood Dunn Salonunda gerçekleştirildi. Geceye, fıstık yeşili cesur kıyafetiyle Melisa Şenolsun damga vurdu.

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HTFF’in kapanış galası Oscar Ödüllerini veren Academy’nin Hollywood’daki Linwood Dunn Salonunda gerçekleşti. Gecede gösterilen ‘Bağlılık Aslı’ filmini izlemeye Türk ve Amerikalı yüzlerce kişi geldi. Geceye, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria ve Başkan Yardımcısı Ali Sar’ın yanı sıra ABD’li birçok sinemacı ile Türkiye’den festivali takip etmeye gelmiş birçok yönetmen ve oyuncu da katıldı.

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Cesur kıyafet seçimi nedeniyle gecenin en çok konuşulan ismi olan Melisa Şenolsun, Hollywood'un sinemanın kalbi olduğuna vurgu yaparak, destek olmak için katıldığı festivalin uzun yıllar sürmesini diledi.

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Şenolsun, yaklaşan projeleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: "BKM ile çektiğimiz Güzelliğin Portresi filmimiz var vizyona hazırlanan. Bir de Netflix'te çekmiş olduğumuz bir dizimiz var Atiye. Onların çıkmasını bekliyorum, çok da az kaldı, o yüzden heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum."

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Geceye Melisa Şenolsun damga vurdu

Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin (HTFF) ikincisinin kapanış galası Hollywood’daki Linwood Dunn Salonunda gerçekleştirildi. Geceye fıstık yeşili cesur kıyafetiyle Melisa Şenolsun damga vurdu.

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Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

Selçuk BAŞAR/DHA /