Bir dÃ¶nem rol aldÄ±ÄŸÄ± EastEnders adlÄ± diziyle tanÄ±nan oyuncu Elaine Lordan Ã§abuk Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã–nceki gÃ¼n Londra sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Lordan'Ä±n bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§emediÄŸi alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden tanÄ±nmaz hale geldiÄŸi dikkat Ã§ekti.
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