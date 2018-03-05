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Erkenden çöktü

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizi oyuncusunun son hali sevenlerini Ã¼zdÃ¼.

HÃ¼rriyet Haber
05.03.2018 - 09:53 | Son GÃ¼ncelleme:
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Erkenden Ã§Ã¶ktÃ¼Next

Bir dÃ¶nem rol aldÄ±ÄŸÄ± EastEnders adlÄ± diziyle tanÄ±nan oyuncu Elaine Lordan Ã§abuk Ã§Ã¶ktÃ¼. Ã–nceki gÃ¼n Londra sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Lordan'Ä±n bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§emediÄŸi alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden tanÄ±nmaz hale geldiÄŸi dikkat Ã§ekti.

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Etiketler: ELAÄ°NE LORDAN , eastenders , londr
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