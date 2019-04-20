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En kolay vize veren ülkeler belli oldu! İşte başvuru sayısı ve yanıtlar

26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen vizeleri ile ilgili 2018 istatistiği ortaya çıktı. İstatistiğe göre 879 bin 238 başvuru yapan Türk vatandaşlarının 74 bin başvurusu olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşları 2018 yılında toplam 52 milyon 754 bin 280 Euro, Schengen vizesi ücreti ödedi.

Hürriyet Haber
20.04.2019 - 00:21 | Son Güncelleme:
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En kolay vize veren ülkeler belli oldu İşte başvuru sayısı ve yanıtlarNext

İşte ülke ülke Schengen vizesi başvuruları ve olumlu yanıtlar (Devamında en çok başvuru yapılan ve onay veren ülkeler yer alıyor.

20.ABD

Başvuru sayısı: 160 bin 749

Olumlu sonuçlanan sayısı: 152 bin 934

Etiketler: vize , vize başvuru , haberler

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