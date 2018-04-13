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En kolay oturma izni veren ülkeler, listede Türkiye de var

Avrupa'da en ucuz ve kolay alınabilir oturma vizesine veren ülkeler sıralandı. Ne kadar paranız olması gerekiyor, izni alabilmek için ne yapmalı?

Hürriyet Haber
13.04.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:
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En kolay oturma izni veren ülkeler, listede Türkiye de varNext

Ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlamasıyla başka bir ülkede yaşamayı, bir süreliğine dahi deneyimlemek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri vizesiz dolaşım imkânı nedeniyle oldukça revaçta.

Kaynak: Google Ücretsiz Görseller

Etiketler: OTURMA İZNİ

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