En kolay oturma izni veren ülkeler, listede Türkiye de var

Ulaşımın kolaylaşması ve ucuzlamasıyla başka bir ülkede yaşamayı, bir süreliğine dahi deneyimlemek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri vizesiz dolaşım imkânı nedeniyle oldukça revaçta.
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