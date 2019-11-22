Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cuma mesajlaşmaları geleneği bu hafta da unutulmadı. Mübarek cuma günlerinin hissettirdiği güzel duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyen inananlar, cuma mesajlarını inceleyerek en güzel seçeneği bulmaya çalışıyor. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek sosyal medya veya WhatsApp yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte, en çok beğenilen cuma mesajlarından derlemeler
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Resimli ve özlü cuma mesajları seçenekleri arasından birisini seçerek yakınlarına göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırmaya başladı. Binlerce kişinin sabah saatleri itibariyle seçenekleri ile resimli ve özlü Cuma mesajları, resimli ve sözlü seçenekleri ile rağbet görecek. Cuma mesajları ile yakınlarına en güzel, anlamlı ve özlü sözler göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden resimli Cuma mesajları seçeneklerini sorguluyor. İşte, Whatsapp ve Facebook gibi mecralardan da paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.
Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
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Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Kardeşin hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Hayırlı cumalar
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Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Günaydınlar, hayırlı cumalar. Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
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Görmediğim ama yüreğimde varlığını hissettiğim, Güzel dostlara da SELAM,olsun... Kalbiniz umut dolu olsun.. Hayırlı cumalar diliyorum.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Yüce RABB’im, gönlünüzden merhametini eksik etmesin inşallah, sizin kadar iyiliğinizi isteyen, vicdanlı ve iyilik bilir sevdiklerinizi baki kılsın hayatınızda... Huzurlu sabahlar.
Efendimiz (s.a.v) buyurdular :"Muhakkak sizin en fazîletli günlerinizden biri de cuma günüdür. Öyle ise o günde bana salevât okumayı çoğaltın, çünkü sizin salevâtınız, muhakkak bana arz olunur." (Sünen-i Ebû Dâvud) #HayırlıCumalar
"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
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Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar..
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Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Allahım derdi çok bu yalan dünyanın isyan edenlerden, ezeli ebedi bu dünyaya dalıp Seni bilmezlerden aldanıp dünya süsüne yoldan sapanlardan Toprağın altına girdiğimiz zaman hesap veremeyenlerden Rabbin kim diye sorulduğunda dili tutulan kullarından eyleme bizi #Hayırlı_Cumalar
Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ali İmran/160 Hayırlı cumalar
“Bugün; sevgi olun, güven olun, huzur olun, mutluluk olun. Hem yanınızda hem de kalbinizde olan, tüm sevdiklerinizle keyifli güzel bir gün olsun...”
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Allah”ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.