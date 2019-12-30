Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi!

"FOTOĞRAFLARINIZ NEREDE?"



Sakuçoğlu'nun takipçileri kalan iki fotoğrafa, "Paylaşımlar gitmiş", "Aaa bütün resimler neden silinmiş?" ve, "Eliz Hanım fotoğraflarınız nerede?" şeklinde yorumlar yaptı. Sakuçoğlu'nun bu hareketinin nedeni ise merak konusu oldu.