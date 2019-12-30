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Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 10:20, /

Eliz Sakuçoğlu hayatını bir gecede sildi!

Semih Ergün ile bir süredir aşk yaşayan stilist Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya temizliği yaptı.

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Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Sakuçoğlu, takipçilerini şaşırttı.

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Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren stilist Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yaptı.

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GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Sadece iki fotoğrafını profilinde tutan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı.

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"FOTOĞRAFLARINIZ NEREDE?"

Sakuçoğlu'nun takipçileri kalan iki fotoğrafa, "Paylaşımlar gitmiş", "Aaa bütün resimler neden silinmiş?" ve, "Eliz Hanım fotoğraflarınız nerede?" şeklinde yorumlar yaptı. Sakuçoğlu'nun bu hareketinin nedeni ise merak konusu oldu.

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AŞK DEVAM EDİYOR

Eliz Sakuçoğlu'nun bütün fotoğraflarını silmesi 'hayatından herkesi çıkardı' olarak yorumlandı.

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Bir süredir DJ Semih Ergün ile aşk yaşayan Sakuçoğlu, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için dün sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı instagram hikayesinde paylaştı.

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Sakuçoğlu, bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

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