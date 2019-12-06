Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Bu yöntemi çoğu kişi bilmiyor
Elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrasında doğru tüketim daha da önem kazandı. Bazı küçük ayrıntılara dikkat ederek elektrik enerjisi tüketimini azaltmak mümkün. Özellikle akıllı sayaçlarla birlikte üçlü tarifeye geçmek ve doğru zamanda doğru aleti kullanmak yüzde 50’ye yakın tasarruflar sağlayabiliyor.
FİYATLARIN artmasıyla birlikte elektriğin doğru kullanımı daha da önem kazandı. Birkaç ayrıntıya dikkat edip daha az elektrik harcamak mümkün mü?
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CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç’a sordum. Tüketiciyi bilinçlendirmek için yaptıkları çalışmaların bir bölümünü paylaştı. Aytaç, “Enerjinin verimli kullanılması, bir yandan ithal kaynaklardan temin edilen enerjiyi azaltarak ülke ekonomimize ve cari açığa katkı sağlaması, diğer yandan tüketilen enerji miktarının düşürülerek aile bütçesinin korunmasına destek olması sebebiyle önemli” diyor.
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Aytaç haklı. Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların payı eskiden yüzde 60’ların üzerindeydi. Yapılan yatırımlar sayesinde bu pay, 2019 itibariyle yüzde 40’ların da altına inmiş durumda.
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Ali Erman Aytaç yine de 4 milyar dolar seviyelerinde bir kaynağın yurtdışına gittiğini hatırlatıyor ve bu nedenle enerji tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Aytaç, “Yaşam konforunu azaltmadan, yapacağımız küçük değişikliklerle büyük sonuçlar elde edebiliyoruz, yeni teknolojilerin kullanımı ve bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz buna kolaylıkla imkan sağlıyor.
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Tasarruf bilincini 7’den 70’e yayarak hem doğal kaynaklarımızı daha etkin kullanmış olacağız, hem de aile ve milli ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız” diyor. Gelin elektrik kullanımını azaltabilecek küçük ama önemli bazı ayrıntıları beraber inceleyelim...
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Oturma odası 21 derece!
KIŞ aylarında ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırıyor, faturaları yükseltiyor. Kış dönemi özellikle evde vakit geçirme oranları arttığı için hem ısınma hem de aydınlatma kaynaklı enerji tüketimleri de artış gösteriyor.
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Kışın en çok enerji tüketen kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı seviyesinde ve sabit tutulması, tasarruf sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre oda sıcaklığı oturma odaları için 21, diğer odalar için 18 derece olmalı.
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Bu derecelerde ısıtma yapılırsa enerjiden en az yüzde 7 tasarruf sağlanabiliyor. Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni kombiler de olabilir.
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Kombilerin sadece doğal gaz ile değil, elektrik de kullandığı unutulmamalı. Bu yüzden kombi seçerken elektrik tasarruflu kombi seçimi yapılmasına da dikkat edilmeli.
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Evin içindeki kalorifer peteklerinin önü açık olmalı. Her yıl mutlaka kombi bakımı yaptırılmalı, ısı yalıtımlı binalarda kombinin ısıtma için daha az çalışacağı unutulmamalı.
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Çamaşırı 23:00’dan sonra yıka, kazan!
AYNI tüketimi yaparak faturaları düşürmenin bir yolu 3 zamanlı tarifeler. 3 zamanlı tarife içerisinde tüketicilere enerjilerini temin edecekleri saat dilimlerine göre farklı fiyatlar sunuluyor.
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Bu dönemler gündüz, puant ve gece tarifeleri olarak adlandırılıyor. Kış sezonu için Gündüz dönemi 07.00 – 18.00, puant 18.00 – 23.00, gece 23.00 – 07.00 saat aralıklarını kapsıyor.
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Puant dönemi olarak nitelendirilen saat dilimleri, ülkemizde enerjinin tüm hane halkınca en çok tüketildiği saatler, dolayısıyla bu saatler arasında enerji birim bedelleri gündüz ve geceye oranla biraz daha yüksek.
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Tüketim miktarlarının düşük seyrettiği gece saatleri, 3 zamanlı tarifenin de en avantajlı dönemi.
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Tüketiciler, 3 zamanlı tarifeye geçtikleri taktirde gece enerji tüketimini artırırsa; bu dönemin fiyatının yarı yarıya düşük olması nedeniyle yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlayabiliyorlar.
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Burada tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta ise tüketicilerin enerji tüketim alışkanlıklarına göre kendilerine en uygun tarifeyi seçmeleri.
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Tüketiciler, 3 zamanlı tarifeye geçerek aile bütçesine katkı sağlayabilirken, tüketimini yoğun olarak belirli saat aralığında yapmayan tüketiciler, tek zamanlı tarifeyi kullanmaya devam ederek, 3 zamanlı tarifeye göre daha ekonomik enerji kullanacaklardır.
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Cep telefonunun şarj fişini çektin mi?
BİNA yalıtımı, verimli aydınlatma değişimi, izolasyonu olmayan pencere değişimi, elektrikli ev aletlerinin verimli olanlarının tercihi, oda termostatı veya sıcaklık kontrolü uygulaması, çatı izolasyonu gibi uygulamalar enerji tasarrufunda önemli rol oynarken, elektrik faturalarının da yükselmesini engelliyor.
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Bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman kullanılarak faturalarda yüzde 28’e kadar tasarruf edilebilir.
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LED ampullerin kullanılması aynı değerdeki ışığı yüzde 90’a varan tasarrufla elde etmemizi sağlıyor.
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Kullanılmayan elektrik aletlerin prizlerinin fişten çekilmesi, özellikle akıllı telefonların adaptörlerinin fişte kalmaması, beyaz eşya ve klima bakımlarının zamanında yapılması ise diğer fatura düşürücü etkenler.
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Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise evde bulunan cihazların enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ve enerji harcama sınıflarının kontrolünü yapmak.
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Banyodaki sıcak su tüketiminin azaltılması, televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletleri uyku konumunda bırakmayıp, güç tuşundan kapatılmak, tasarruf ettiriyor.
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Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 TL’ye kadar tasarruf sağlanabilir.
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Buzdolabı ve ocağı dikkat!
ELEKTRİKLİ ısıtıcı kullanılıyorsa, mutfakta yemek pişirirken doğru ısıda pişirmek, kullanılan tencere genişliği ile ocağın aynı orantıda olması fazla enerji sarfiyatının önüne geçiyor.
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Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamak, buzdolabını ısı kaynaklarından uzak tutmak yüzde 25 oranlarında ısı tasarrufu sağlıyor.
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Bulaşık makinasını tam dolulukta çalıştırmak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası gibi elektrikli aletleri yeni teknoloji ve A serisi ürünlerden seçmek faturaları düşürüyor.