Efsane oyuncunun kızı babasının izinden gidiyor

Bu genç kızın yaptığı bu fiziksel hareketlere bakarak onun kimin kızı olduğunu büyük olasılıkla hemen anladınız, O, aksiyon filmlerinin ustası olarak sinema tarihine geçen ünlü bir oyucunun kendi izinden giden kızı.
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