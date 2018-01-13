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Efsane oyuncunun kızı babasının izinden gidiyor

Bu genç kızın yaptığı bu fiziksel hareketlere bakarak onun kimin kızı olduğunu büyük olasılıkla hemen anladınız, O, aksiyon filmlerinin ustası olarak sinema tarihine geçen ünlü bir oyucunun kendi izinden giden kızı. 

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:
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Efsane oyuncunun kızı babasının izinden gidiyorNext

Babasının bu efsanevi hareketini tekrarlayan bu genç kızın soyadını artık tahmin ettiniz büyük olasılıkla.

Etiketler: jean claude van damme , bianca bree van damme , bianca brigette van damme

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