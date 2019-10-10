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Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Great Place to Work'ün Fortune ile ortak gerçekleştirdiği ve 8 binden fazla şirketin analiz edildiği araştırma sonuçlandı.

Hürriyet Haber
10.10.2019 - 12:41 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu Bakın ilk sırada hangisi varNext

Great Place to Work ile Fortune’un birlikte gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri” araştırmasında yer alan şirketler, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında analiz edildi. Analiz sonuçları, çalışanların güven kültürünü içselleştirebilen şirketlerde daha mutlu bir şekilde çalıştıklarını gösterdi. İşte o liste...

Etiketler: şirket , haberler

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