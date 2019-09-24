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Dünyanın en güçlü isimleri açıklandı! Türkiye'den 2 kişi listede

Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019” listesi açıklandı.

Görseller: AP-AA-Instagram
24.09.2019 - 12:03 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü isimleri açıklandı Türkiyeden 2 kişi listedeNext

100 kişinin girdiği dev listede Türkiye'den de iki isim var.

Etiketler: girişimcilik , haberler
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