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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 01:54, /

'Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi' açıklandı! Türkiye'den 44 şirket listede

Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi” listesinde dünya ikinciliğini korudu. İşte listeye Türkiye'den giren şirketler...

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1

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde bu yıl da dünya ikincisi olmayı başardı. Türkiye, tüm dünyada referans olarak kabul edilen ENR Dergisi tarafından firmaların bir önceki yıl ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak hazırlanan listede, 10 44 firmayla zirvede Çin’in ardındaki yerini korudu. İşte listeye giren o şirketler...

2

44- MBD

3

43- MAKYOL

4

42- ÖZGÜN YAPI

5

41- ZAFER

6

40- ÖZKAR

7

39- POLAT YOL

8

38- KUR

9

37- ÜSTAY

10

36- CENGİZ

11

35- İLK

12

34- NATA

13

33- GÜRBAĞ

14

32- SUMMA

15

31- TEPE

16

30- STFA

17

29- AE ARMA-ELEKTROPANÇ

18

28- ANEL

19

27- GAP

20

26- AD KONUT

21

25- KAYI

22

24- ESER

23

23- YENİGÜN

24

22- TACA

25

21- ESTA

26

20- KOLİN

27

19- DEKİNSAN

28

18- KUZU

29

17- YÜKSEL

30

16- IC İÇTAŞ

31

15- DOĞUŞ

32

14- ONUR

33

13- NUROL

34

12- GÜLERMAK

35

11- MAPA

36

10- ÇALIK ENERJİ

37

9- GAMA

38

8- ALARKO

39

7- ENKA

40

6- ANT YAPI

41

5- YAPI MERKEZİ

42

4- TAV

43

3- TEKFEN

44

2- LİMAK

45

1- RÖNESANS

46
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