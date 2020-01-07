'Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi' açıklandı! Türkiye'den 44 şirket listede
Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi” listesinde dünya ikinciliğini korudu. İşte listeye Türkiye'den giren şirketler...
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Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde bu yıl da dünya ikincisi olmayı başardı. Türkiye, tüm dünyada referans olarak kabul edilen ENR Dergisi tarafından firmaların bir önceki yıl ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak hazırlanan listede, 10 44 firmayla zirvede Çin’in ardındaki yerini korudu. İşte listeye giren o şirketler...