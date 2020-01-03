Dua Lipa ve Anwar Hadid: Sevgilisinden ilgisini esirgemedi
Gösteri dünyasının genç aşıkları Dua Lipa ile Anwar Hadid'in yılbaşı tatili bitmedi. Genç çift, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de görüntülendi. Anwar Hadid'in sevgilisine gösterdiği ihtimam da dikkatlerden kaçmadı.
BACKGRID USA
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Gösteri dünyasının genç aşıkları Dua Lipa ile Anwar Hadid'in yılbaşı tatili bitmedi. Genç çift, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de görüntülendi. Anwar Hadid'in sevgilisine gösterdiği ihtimam da dikkatlerden kaçmadı.
BACKGRID USA
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20 yaşındaki Hadid. arkadaş grubuyla sohbet ederken sevgilisine güneş yağı sürdü. Bir ara Lipa'nın bikinisini düzelten Hadid, sonra da onu sırtında taşıdı. Dua Lipa ve Anwar Hadid bir süredir arkadaşlarıyla birlikte Miami'de bulunuyor.
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Anwar Hadid, Filistin asıllı emlak zengini Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocukları. Çiftin, Gigi ve Bella adında iki kızı daha bulunuyor. Moda dünyasında isim yapan iki kız kardeşin ardından küçük kardeşleri Anwar da modelliği meslek edindi.
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Anwar Hadid de tıpkı eski bir model olan annesi Yolanda ve ablaları Gigi ile Bella gibi model olarak kariyer yapmaya başladı. Genç Hadid önemli moda haftalarında önde gelen tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkıyor.
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Hadid'in sevgilisi Dua Lipa ise son dönemde müzik dünyasında yıldızı en hızlı parlayan ünlü. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın yaşı çok genç olsa da Grammy Ödülleri var. Ayrıca şu ana kadar 5 tane Brit Ödülü de kazandı
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Dua Lipa, 2017 yılında dijital müzik platformunda Beyonce, Ariana Grande, Adele gibi ünlüleri geride bırakıp en çok dinlenen şarkıcı oldu. Lipanın kendi adını taşıyan albümü bu platformda 2 buçuk milyar dinleme sayısına ulaştı.
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Kosova doğumlu olan Dua Lipa, akademisyen bir ailenin kızı. Lipa henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. Kariyeri ise yine internetteki bir müzik paylaşım platformuna şarkılarını yüklemesi sayesinde oldu. Onu keşfeden ise Lana Del Rey'in menajeri Ben Mawson oldu.