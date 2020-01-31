Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda 31 Ocak puan durumuna göre kim birinci oldu?
Doya Doya Moda yarışmasında bir eleme bölümü daha geride kaldı. Büyük beden kadınların tarzlarını yarıştırdığı Doya Doya Moda'da önce birincilik, ardından eleme heyecanı yaşandı. Haftalık değerlendirme ardından bir isim altın kolyeyle ödüllendirilirken jüriden en düşük puanı alan yarışmacı, elendi. Peki Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
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Doya Doya Moda yarışması 31 Ocak Cuma günü haftanın finaliyle ekranlardaydı. Hafta boyunca 5 puan üzerinden değerlendirilen Doya Doya Moda yarışmacıları, her hafta olduğu gibi bu haftanın finalinde de 10 puan üzerinden değerlendirildi. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının mücadele ettiği yarışmada günün konseptine en uygun giyinen isim yüksek puanları topladı. Bu haftanın son gününde konsept “kız isteme” olarak belirlenmişti. Haftanın finalinde günün birinciliğini 36 puan toplayan Sündüz ve Ferdanur paylaştı. Peki, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi?
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Doya Doya Moda’nın final günü sonunda önce aralarında birincinin de olduğu 4 isim podyuma çıktı. Haftanın birincisi Cezayirli yarışmacı Sündüz oldu. Cansel, Betül ve Emel arasında yapılan değerlendirme sonucunda potadan ilk kurtulan isim Emel oldu. Doya Doya Moda yarışmasından elenen isim ise Cansel oldu.
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CANSEL DEMİRELLİ KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli İstanbul'da Arel Üniversitesi'nden Mimari Restorasyon bölümü mezunudur. Cansel Demirelli 22 yaşında ve 45 beden.