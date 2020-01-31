Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda 31 Ocak puan durumuna göre kim birinci oldu?

Doya Doya Moda yarışması 31 Ocak Cuma günü haftanın finaliyle ekranlardaydı. Hafta boyunca 5 puan üzerinden değerlendirilen Doya Doya Moda yarışmacıları, her hafta olduğu gibi bu haftanın finalinde de 10 puan üzerinden değerlendirildi. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının mücadele ettiği yarışmada günün konseptine en uygun giyinen isim yüksek puanları topladı. Bu haftanın son gününde konsept “kız isteme” olarak belirlenmişti. Haftanın finalinde günün birinciliğini 36 puan toplayan Sündüz ve Ferdanur paylaştı. Peki, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi?