Öpücüklü kutlama

Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrollerini paylaştığı “Hadi Be Oğlum”un galası önceki gün yapıldı. Kanyon’daki galaya sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrollerini paylaştığı “Hadi Be Oğlum”un galası önceki gün yapıldı. Kanyon’daki galaya sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
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