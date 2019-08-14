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Haberler >Ekonomi>Depreme karşı hazır mısınız? 153 liraya birikimlerinizi koruyun

Depreme karşı hazır mısınız? 153 liraya birikimlerinizi koruyun

Türkiye'nin deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle bazı önlemlerin depremden önce alınması gerekiyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi ve bununla birlikte oluşacak zararlara karşı sigortanın da yapılması şart. Böylece deprem anında uzun yıllar birikim yapılarak alınan daireler teminat altına alınmış oluyor.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr
14.08.2019 - 01:10 | Son Güncelleme:
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Depreme karşı hazır mısınız 153 liraya birikimlerinizi koruyunNext

17 Ağustos depreminin 20’inci yıl dönümü öncesinde Türkiye’de irili ufaklı depremler çoğalmaya başladı.

Kentsel dönüşümlerle birlikte depreme dayanıklı yapı konusunda ilerleme sürse de bazı yapılar hala depreme karşı dayanıksız.

Etiketler: DASK , poliçe , haberler

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