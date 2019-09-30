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'Deprem oldu geldiniz yağmur yağdı geldiniz'

Tarkan’ın Harbiye Açıkhava maratonu önceki akşam sona erdi. Megastar, konserlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti: “Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevginizi.”

Sayit DURMAZ
30.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Deprem oldu geldiniz yağmur yağdı geldinizNext

Tarkan’ın Harbiye Açıkhava maratonu önceki akşam sona erdi. Megastar, konserlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti: “Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevginizi.”

Etiketler: konser , tarkan konser

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