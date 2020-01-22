Denize bile cep telefonuyla girdi

Ünlü oyuncu ile eşi Brezilya tatiline çıktı. Model eş denize bile telefonla girdi.
BACKGRID USA
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Fransız oyuncu Vincent Cassel ile model eşi Tina Kunakey, kış tatili için Brezilya'ya gitti. Rio de Janeiro'daki çift önceki gün objektiflere akıldı. Cassel, şortu ve tişörtüyle Rio sokaklarında dolaşırken eşi Kunakey ise arkadaşlarıyla birlikte plaj keyfi yaptı.
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22 yaşındaki Tina Kunakey, bir grup arkadaşıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı. Siyah bir bikini tercih eden Kunakey'in neşeli tavırları dikkat çekti. Model Kunakey'in denize girerken bile cep telefonunu elinden bırakmadığı görüldü.
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Eşi plaj keyfi yaparken 52 yaşındaki Vincent Cassel ile Rio sokaklarında dolaştı. Cassel, şortu ve tişörtüyle gezinti yaparken görüntülendi.
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Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.
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Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. 52 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu olduklarını belirtiyorlar.
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Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.