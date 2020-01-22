Denize bile cep telefonuyla girdi

Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.