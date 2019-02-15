Bugün Cuma mesajları aracılığıyla 'Hayırlı Cumalar' dileklerinizi iletin...Yeni Cuma mesajları
Yeni ve resimli Cuma mesajları, 15 Şubat tarihinde güncel seçenekleri ile ilgi görüyor. Sabahın ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündeminde yer alan Cuma mesajları, resimli ve sözlü seçenekleri ile gönderileri süslüyor. İşte, yakınlarınızla paylaşabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları seçenekleri ve detaylı bilgiler
Cuma mesajlarına yönelik araştırmalar, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bu özel günün manevi hazzını paylaşmak isteyen kişiler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Biz de bu doğrultuda kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını derledik. İşte, cuma mesajlarında resimli seçenekler...
Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allahım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp,Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar
Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.
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