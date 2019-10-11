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En çok beğeni alan cuma mesajları (resimli cuma mesajları)
Vatandaşlar, mübarek cuma gününün ilk dakikaları olan gece yarısından itibaren cuma mesajlarını iletmeye başladı. Bir gelenek haline gelen cuma mesajları aynı zamanda sevdiklerimize olan duygu ve iyi dileklerimizi iletmek için bir vesile. Sizler de en güzel Cuma mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte, sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları ve resimli cuma mesajlarından derlemeler
Cuma mesajları her haftanın son iş gününde olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cuma namazı öncesinde kalplerinden geçen duaları özellikle uzakta olan yakınlarına ulaştırmak isteyen vatandaşlar, sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla cuma mesajlarını iletiyor. Sosyal medyada da hızla yayılan cuma mesajları “hayırlı cumalar” etiketiyle paylaşılıyor. İşte, resimli cuma mesajlarından derlemeler....
Bugün edeceğiniz tüm ibadet ve dualarınız Yüce Rabbimin katında makbul ve kabul olsun, Rabbim Cennet Vatanımız ve bizler için her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah..
Her Cuma bir huzur, her sabah bir umuttur..! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun...
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