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Çoluk- çocuk tatil

İki ünlü model ailelerini de alıp yeni yıl tatiline çıktı.

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:
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Çoluk- çocuk tatilNext

Podyumların iki ünlü modeli çoluk çocuk hep birlikte tatile çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Güney Afrikalı Candice Swanepoel ve Hollandalı model Doutzen Kroes, yeni yılı aileleriyle birlikte Brezilya'da karşıladı.

Swanepoel, oğlu Anaca ve nişanlısı Herman Niccoli'yle, Kroes da kocası Sunnery James ve iki oğluyla birlikte yeni yılı güneşli kumsallarda karşıladı. Ünlü modellerin yeni yıl tatili de objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: candice swanepoel , doutzen kroes , brezilya

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