MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇay var içersen!
GeriMagazin Çay var içersen!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
12 Aralık 2019 - 15:00,

Çay var içersen!

Daha sosyal medya kullanımı ortaya çıkmamışken ünlülerin nasıl evlerde yaşadığını hayranları sadece özel dergi çekimlerinde görürdü. Şimdi ise durum farklı.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bazı ünlüler sık sık yaşadıkları evlerinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açıyor. Mutfaklarında, oturma odalarında hatta banyolarında çekilen pozlarını paylaşıyor. Biz de bugün kendi paylaşımlarıyla ünlülerin oturma odalarına konuk olalım diye düşündük. İşte sosyal medya hesaplarından yaptığımız derlemeyle ünlülerin oturma odaları.

INSTAGRAM

2

Ebru Akel geçtiğimiz günlerde bu pozunu Instagram safyasında "Çay var içersen" notuyla paylaştı. Akel'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

INSTAGRAM

3

Victoria Beckham; zaman zaman evinden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşıyor.

INSTAGRAM

4

Bergüzar Korel'in beyaz koltuğu.

INSTAGRAM

5

Berna Laçin'in okuma köşesi.

INSTAGRAM

6

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oturma odası.

INSTAGRAM

7

Demet Şener'in yeni evinin salonu.

INSTAGRAM

8

Doğa Rutkay'ın keyif köşesi.

INSTAGRAM

9

Ezgi Mola'nın salonu.

INSTAGRAM

10

Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, salonunun bir bölümünü yemek masasına ayırmış.

INSTAGRAM

11

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oturma odası.

INSTAGRAM

12

Kelly Brook'un doğup büyüdüğü Kent'teki evinin oturma odası.

INSTAGRAM

13

Nurgül Yeşilçay'ın ev hali.

INSTAGRAM

14



INSTAGRAM

15

Burçin Orhon ve kızlarının kanepe keyfi.

INSTAGRAM

16

Yasemin Özilhan evinin salonunda.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi