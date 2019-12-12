Daha sosyal medya kullanımı ortaya çıkmamışken ünlülerin nasıl evlerde yaşadığını hayranları sadece özel dergi çekimlerinde görürdü. Şimdi ise durum farklı.
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Bazı ünlüler sık sık yaşadıkları evlerinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açıyor. Mutfaklarında, oturma odalarında hatta banyolarında çekilen pozlarını paylaşıyor. Biz de bugün kendi paylaşımlarıyla ünlülerin oturma odalarına konuk olalım diye düşündük. İşte sosyal medya hesaplarından yaptığımız derlemeyle ünlülerin oturma odaları.
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Ebru Akel geçtiğimiz günlerde bu pozunu Instagram safyasında "Çay var içersen" notuyla paylaştı. Akel'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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Victoria Beckham; zaman zaman evinden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşıyor.
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Bergüzar Korel'in beyaz koltuğu.
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Berna Laçin'in okuma köşesi.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oturma odası.
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Demet Şener'in yeni evinin salonu.
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Doğa Rutkay'ın keyif köşesi.
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Ezgi Mola'nın salonu.
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Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, salonunun bir bölümünü yemek masasına ayırmış.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oturma odası.
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Kelly Brook'un doğup büyüdüğü Kent'teki evinin oturma odası.