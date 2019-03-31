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Büyük risk oluşturuyor... İnsanlığın sonu böyle gelecek!

İnsanoğlu da dodo kuşları ya da dinozorlarla aynı kaderi mi paylaşacak? Şu anda insan ırkı, aralarında iklim değişikliği, nükleer savaş, salgın ya da dünyaya dev bir göktaşının çarpması gibi potansiyel ölümcül tehditlerle karşı karşıya.

BBC Türkçe
31.03.2019 - 00:05 | Son Güncelleme:
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Büyük risk oluşturuyor... İnsanlığın sonu böyle gelecekNext

Filozof ve radyocu David Edmonds bu büyük riskleri, yaşamlarını tehlikelerin nasıl azaltabileceğine ve "İnsanlar bu yüzyılın sonunu getirebilecek mi?" sorusunu yanıtlamaya adayan uzmanlarla konuştu.

Etiketler: dinazor , risk , insanlığın sonu , haberler

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