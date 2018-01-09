Büyük çocuklarını neden terk etti

Big Litle Lies adlı dizideki performansıyla "Televizyon İçin Yapılmış Dizi Ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu Ödülü"nü kucaklayan 50 yaşındaki Kidman, Altın Küre'sini alırken bir de teşekkür konuşması yaptı.
Konuşmasında "kadının gücüne" değinen oyuncu, ödülünü de geçmişte kadın hareketi içinde yer alan annesine adadı. Sonra da iki küçük kızına teşekkür etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.