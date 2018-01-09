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Büyük çocuklarını neden terk etti

Güzel oyuncu Nicole Kidman'ın Altın Küre ödül töreninde yaptığı teşekkür konuşması olay oldu.

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:
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Büyük çocuklarını neden terk ettiNext

Big Litle Lies adlı dizideki performansıyla "Televizyon İçin Yapılmış Dizi Ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu Ödülü"nü kucaklayan 50 yaşındaki Kidman, Altın Küre'sini alırken bir de teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmasında "kadının gücüne" değinen oyuncu, ödülünü de geçmişte kadın hareketi içinde yer alan annesine adadı. Sonra da iki küçük kızına teşekkür etti.

Etiketler: nicole kidman , tom cruise , keith urban

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