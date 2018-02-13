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Bütün kadınlar ona o bir tek kadına özeniyor

Artık Türkiye'de onu tanımayan kimse kalmadı. Bazıları özenerek bazıları da kızarak onun her yaptığını takip ediyor. Nasıl etmesin ki! Bir gün dünyanın bir yerinde diğer gün başka bir yerinde. Arabası, yatı bir yana emrinde bir özel jet var. Hayatının aşkıyla evlendi ve ondan bir kız çocuğu sahibi oldu. Özetle, kendisi yaşında birçok kadının hayal edeceği her şeye uzun bir süredir sahip.

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:
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Bütün kadınlar ona o bir tek kadına özeniyorNext

Evet, bildiniz Şeyma Subaşı'ndan söz ediyoruz. Acun Ilıcalı ile evlenerek geçen yıla damgasını vuran Subaşı'nın yerinde olmak isteyen, onun hayatına özenen çok sayıda genç kadın var.

Durum böyleyken ilginç bir nokta daha var Subaşı'yla ilgili. Herkes kendine özense de onun da özendiği, zaman zaman benzemeye çalıştığı, kıyafet tarzını benimsediği bir ünlü kadın var.

Etiketler: şeyma subaşı , hailey baldwin , acun ılıcalı

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