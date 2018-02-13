Bütün kadınlar ona o bir tek kadına özeniyor

Artık Türkiye'de onu tanımayan kimse kalmadı. Bazıları özenerek bazıları da kızarak onun her yaptığını takip ediyor. Nasıl etmesin ki! Bir gün dünyanın bir yerinde diğer gün başka bir yerinde. Arabası, yatı bir yana emrinde bir özel jet var. Hayatının aşkıyla evlendi ve ondan bir kız çocuğu sahibi oldu. Özetle, kendisi yaşında birçok kadının hayal edeceği her şeye uzun bir süredir sahip.
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