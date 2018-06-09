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Burak - Büşra aşkını bitiren kavga

Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir’de sokak ortasında kavgaya tutuştu! Seslerin yükseldiği tartışmada Deniz, sevgilisini yol ortasında bırakıp motosikletiyle uzaklaştı.

İsmail BAYRAK
09.06.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Burak - Büşra aşkını bitiren kavgaNext

3 yıllık ilişkilerine nokta koydukları haberleriyle gündemde olan Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir’de görüldü. Motosikletle evlerine doğru giden ünlü çift, Pürtelaş Sokak’ta durup tartışmaya başladı.

Etiketler: ayrıldılar

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