Burak - Büşra aşkını bitiren kavga

3 yıllık ilişkilerine nokta koydukları haberleriyle gündemde olan Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir’de görüldü. Motosikletle evlerine doğru giden ünlü çift, Pürtelaş Sokak’ta durup tartışmaya başladı.
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