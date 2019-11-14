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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14 Kasım 2019 - 11:05,

Black Friday olarak bilinen Muhteşem ve Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

Dünyada Black Friday adı altında düzenlenen, ülkemizde ise Türkçe çevirisi olan Kara Cuma yerine Muhteşem ve Efsane Cuma adı kullanılan indirim günleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen Muhteşem ve Efsane Cuma indirimleri, yurt dışındaki Black Friday kampanyaları gibi pek çok üründe indirim imkanı sağlıyor. Peki, ülkemizde Black Friday benzeri Efsane ve Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

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İndirimli alışveriş günleri için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde Amerika'daki tarihlere göre bazı farklılıklar arz eden Black Friday, ülkemizde Kara Cuma yerine Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma şeklinde adlandırılmıştır. Peki, kasım indirimleri olan Black Friday ne zaman başlıyor? İşte, o tarihler

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday indirimleri, ülkemizde ABD ile paralel gitmeyebilmektedir. Satış yapan firmaların planlamasına göre değişen indirim tarihleri, kampanyalar ile duyurulmaktadır. Peki, Black Friday bu yıl ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...

2BLACK FRIDAY NE ZAMAN

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.

3NEDEN BLACK DENİLİYOR

NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

4UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

BLACK Friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.

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