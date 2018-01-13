Bitmeyen tatil

Ünlü model Alessandra Ambrosio'nun yeni yıl tatili bitmek bilmiyor. Yeni yılı, nişanlısı Jamie Mazur ve iki çocuğuyla anavatanı Brezilya'da karşılayan model; hala tatilin tadını çıkarıyor.
Ambrosio, önceki gün de plajda görüntülendi. Bir süre denize giren sonra da güneşlenen Ambrosio, eline soğuk içeceğini de alarak kumsalda yürüyüş yaptı. Ambrosio'nun neşeli anları da objektiflere böyle yansıdı.
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