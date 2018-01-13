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Bitmeyen tatil

Ünlü model Alessandra Ambrosio, yaz aylarında bile bu kadar uzun tatil yapmamıştı.

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:
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  Ünlü model Alessandra Ambrosio'nun yeni yıl tatili bitmek bilmiyor. Yeni yılı, nişanlısı Jamie Mazur ve iki çocuğuyla anavatanı Brezilya'da karşılayan model; hala tatilin tadını çıkarıyor.

Ambrosio, önceki gün de plajda görüntülendi. Bir süre denize giren sonra da güneşlenen Ambrosio, eline soğuk içeceğini de alarak kumsalda yürüyüş yaptı. Ambrosio'nun neşeli anları da objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid USA/ Instagram

Etiketler: alessandra ambrosio , jamie mazur , brezilya

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