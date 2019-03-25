Tavuk toptancılığı yaptı, annesinin ısrarına dayanamadı manken oldu: Podyumda tarih yazdı

Şimdi ise göz önünde sürdürdükleri mankenlik mesleğine veda ettiler, hayatın başka yollarında yürüyorlar. İşin aslı Türkiye'de podyumlar bir daha onlar gibi model de görmedi. Bir döneme damgasını vuran erkek modeller şimdi nerede ne yapıyorlar. Bir hatırlayalım istedik.
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