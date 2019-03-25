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Tavuk toptancılığı yaptı, annesinin ısrarına dayanamadı manken oldu: Podyumda tarih yazdı

Onlar bir zamanlar, yani 1980'li ve 90'lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi estiler. Bazıları kariyerini podyumdan sinemaya yöneltti, bazıları da podyumda yıllarca ter döktü.

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 11:29 | Son Güncelleme:
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Tavuk toptancılığı yaptı, annesinin ısrarına dayanamadı manken oldu: Podyumda tarih yazdıNext

 Şimdi ise göz önünde sürdürdükleri mankenlik mesleğine veda ettiler, hayatın başka yollarında yürüyorlar. İşin aslı Türkiye'de podyumlar bir daha onlar gibi model de görmedi. Bir döneme damgasını vuran erkek modeller şimdi nerede ne yapıyorlar. Bir hatırlayalım istedik.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Etiketler: Model , erkek model , Türkiye'nin en ünlü erkek modelleri

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