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Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var

Tek kullanımlık plastik poşet yasağı son olarak Yeni Zelanda'da yürürlüğe girdi. İşte poşete savaş açan ülkeler...

Haber: AA-Hurriyet.com.tr/ Görseller: AA-Ingimage
03.07.2019 - 01:41 | Son Güncelleme:
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Bir ülke daha yasakladı Hem para hem de hapis cezası varNext

İlk kez 2002 yılında Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağına son olarak Yeni Zelanda katıldı. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.

Etiketler: plastik kullanımı , plastik poşet , haberler
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