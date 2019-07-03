Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var

İlk kez 2002 yılında Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağına son olarak Yeni Zelanda katıldı. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.
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