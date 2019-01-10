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Bir Behlül Haznedar kolay gelmiyor bu ekrana

Bir rol oynadılar, aradan yıllar geçti hiç unutulmadılar. .. Bazı oyuncular yıllar geçse de seyircinin hafızasına kazınan o karakterlerden asla unutulmuyor.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
10.01.2019 - 10:05 | Son Güncelleme:
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Bir Behlül Haznedar kolay gelmiyor bu ekranaNext

Öylesine etkileyici bir oyunculuk sergiliyorlar ve oynadıkları karakterle öylesine özdeşleşiyorlar ki bazen gerçek isimleri bile geri planda kalıyor. Daha sonra yeni dizilerde yeni karakterlere hayat verseler de hala o oynadıkları unutulmaz karakterin adıyla anılıyorlar. Aşk-ı Menmu'nun Behlül'ü gibi...

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: Dizi , yerli diziler , unutulmayan dizi karakterleri

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