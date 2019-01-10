Bir Behlül Haznedar kolay gelmiyor bu ekrana

Öylesine etkileyici bir oyunculuk sergiliyorlar ve oynadıkları karakterle öylesine özdeşleşiyorlar ki bazen gerçek isimleri bile geri planda kalıyor. Daha sonra yeni dizilerde yeni karakterlere hayat verseler de hala o oynadıkları unutulmaz karakterin adıyla anılıyorlar. Aşk-ı Menmu'nun Behlül'ü gibi...
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