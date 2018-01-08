Bir anda geri dönen 6 yaramaz moda trendi

Moda garip bir tarihsel mizaha sahiptir. Bir dönem çok beğendiğiniz bir şeyi bir sonraki dönem çok çirkin ya da komik bulabilirsiniz. Ancak bir bakarsınız ki bir sonraki sezon yine çok moda. Bu nedenle bazı şeyleri hor görmeden önce yeniden moda olabileceği gerçeğini gözden kaçırmamak gerekiyor. İşte bunu bize kanıtlayan, birden hortlayan moda trendleri…
1960’ların kepleri şimdilerde yeniden çok moda. Her paparazzi çekiminde her ünlünün kafasında görmeye alıştığımız bu kepler tarihin tozlu sayfalarından bir anda fırladı. Ashton Kutcher’dan Madonna’ya, Britney Spears’dan Kylie Jenner’a herkesin kafasında bir Von Dutch’dır gidiyor.
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