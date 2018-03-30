Benziyorum ama kime, çok güzel birisine

Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram dünyanın dört bir yanında kendi şöhretlerini de yarattı. Üstelik bunlardan bazıları önce sadece kendi ülkelerinde tanındı ardından da tüm dünya isimlerini duydu. İşt Lübnanlı Douja Hijazi de bunlardan biri.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.