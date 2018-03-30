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Benziyorum ama kime, çok güzel birisine

Ünlü yıldıza benzemek için hiçbir estetik operasyon geçirmediğini böyle kanıtladı.

Hürriyet Haber
30.03.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:
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Benziyorum ama kime, çok güzel birisineNext

Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram dünyanın dört bir yanında kendi şöhretlerini de yarattı. Üstelik bunlardan bazıları önce sadece kendi ülkelerinde tanındı ardından da tüm dünya isimlerini duydu. İşt Lübnanlı Douja Hijazi de bunlardan biri.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: angelina jolie , douja hijazi , lübnanlı angelina jolie

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