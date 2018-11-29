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'Ben daha bitmedim' pozu

Kim Kardashian, sosyal medya hesabında paylaştığı bu pozla yine ortalığı karıştırdı.

Hürriyet Haber
29.11.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:
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Ben daha bitmedim pozu Next

TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem oldu. Takipçileri bu pozun ardından "Kourtney'in pozlarını kıskandı" ya da "Sıra Kim'e geldi" yorumlarını yaptı.

  Kim Kardashian'ın büyük kardeşi Kourtney geçen hafta bir dergiye verdiği çıplak pozları sosyal medyada da paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Onun ardından Kardashian'ın böyle bir paylaşım yapması çeşitli yorumlara yol açtı.

FOTOĞRAFLAR: KIM KARDASHIAN INSTAGRAM 

Etiketler: kanye west , kim kardashian kanye west

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