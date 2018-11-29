'Ben daha bitmedim' pozu

TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem oldu. Takipçileri bu pozun ardından "Kourtney'in pozlarını kıskandı" ya da "Sıra Kim'e geldi" yorumlarını yaptı.
Kim Kardashian'ın büyük kardeşi Kourtney geçen hafta bir dergiye verdiği çıplak pozları sosyal medyada da paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Onun ardından Kardashian'ın böyle bir paylaşım yapması çeşitli yorumlara yol açtı.
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