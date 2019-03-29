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'Bebek istiyoruz'

46’ncı yaşını kutlamak için eşi Tuğrul Odabaş ile Amerika’ya tatile giden Işın Karaca, sürpriz bir karar aldı. 2016 yılında evlenen çiftin çocuk sahibi olmak istedikleri öğrenildi.

İsmail BAYRAK
29.03.2019 - 09:16 | Son Güncelleme:
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Bebek istiyoruzNext

AMERİKA tatiline devam eden Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, bebek sahibi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda “Canımın Yarısı” adlı single’ını çıkaran Işın Karaca’ya eşi Tuğrul Odabaş 10 günlük bir Amerika seyahati organize etmişti.

Etiketler: Işın karaca çocuk

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