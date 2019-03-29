'Bebek istiyoruz'

AMERİKA tatiline devam eden Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, bebek sahibi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda “Canımın Yarısı” adlı single’ını çıkaran Işın Karaca’ya eşi Tuğrul Odabaş 10 günlük bir Amerika seyahati organize etmişti.
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