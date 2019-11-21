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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21 Kasım 2019 - 00:50,

Başvurmak çok kolay... On binlerce iş yeri yüz binlerce personel arıyor

İşkur'a kaydolan kişiler vasıflarına göre işlere yönlendiriliyor ve istihdama katılmaları sağlanıyor.

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1

İş bulmak isteyenlere yardımcı olan İşkur’da yüzbinlerce iş ilanı bulunuyor.

2

Çeşitli işler için personel arayan işyerleri öncelikle İşkur’a başvuruyor ve aranan özellikleri belirtiyorlar.

İşkur'a kaydolarak iş başvurusu yapılabiliyor.

İşte illere göre personel arayan iş yeri sayısı:

3

Adana: 193 iş yeri

Adıyaman 19 iş yeri

Afyon 147 iş yeri

Ağrı 8 iş yeri

Aksaray 110 iş yeri

4

Amasya 33 iş yeri

Ankara 1084 iş yeri

Antalya 488 iş yeri

Ardahan 4 iş yeri

Artvin 3 iş yeri

5

Aydın 216 iş yeri

Balıkesir 311 iş yeri

Bartın 60 iş yeri

Batman 10 iş yeri

Bayburt 1 iş yeri

6

Bilecik 1 iş yeri

Bingöl 5 iş yeri

Bitlis 8 iş yeri

Bolu 56 iş yeri

Burdur 47 iş yeri

7

Bursa 1361 iş yeri

Çanakkale 102 iş yeri

Çankırı 32 iş yeri

Çorum 56 iş yeri

Denizli 348 iş yeri

8

Diyarbakır 35 iş yeri

Düzce 138 iş yeri

Edirne 108 iş yeri

Elazığ 56 iş yeri

Erzincan 19 iş yeri

9

Erzurum 54 iş yeri

Eskişehir 164 iş yeri

Gaziantep 369 iş yeri

Giresun 48 iş yeri

Gümüşhane 1 iş yeri

10

Hatay 139 iş yeri

Iğdır 6 iş yeri

Isparta 61 iş yeri

İstanbul 4658 iş yeri

İzmir 1286 iş yeri

11

Kahramanmaraş 118 iş yeri

Karabük 63 iş yeri

Karaman 54 iş yeri

Kars 20 iş yeri

Kastamonu 80 iş yeri

12

Kayseri 325 iş yeri

Kırıkkale 36 iş yeri

Kırklareli 122 iş yeri

Kırşehir 48 iş yeri

Kilis 12 iş yeri

13

Kocaeli 853 iş yeri

Konya 387 iş yeri

Kütahya 99 iş yeri

Malatya 73 iş yeri

Manisa 477 iş yeri

14

Mardin 32 iş yeri

Mersin 268 iş yeri

Muğla 176 iş yeri

Muş 5 iş yeri

Nevşehir 86 iş yeri

15

Niğde 61 iş yeri

Ordu 87 iş yeri

Osmaniye 50 iş yeri

Rize 36 iş yeri

Sakarya 262 iş yeri

16

Samsun 208 iş yeri

Siirt 9 iş yeri

Sinop 30 iş yeri

Sivas 78 iş yeri

Şanlıurfa 43 iş yeri

17

Şırnak 20 iş yeri

Tekirdağ 636 iş yeri

Tokat 115 iş yeri

Trabzon 163 iş yeri

Tunceli 1 iş yeri

18

Uşak 95 iş yeri

Van 16 iş yeri

Yalova 181 iş yeri

Yozgat 52 iş yeri

Zonguldak 103 iş yeri

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