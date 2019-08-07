Bankalardan satılık konutlar yüzde 25 daha ucuz!

Ödenemeyen krediler nedeniyle bankaların elindeki gayrimenkul sayısı hızla artıyor.18 bini aşkın gayrimenkul bankalardan satılık... Bankaların elinde en çok konut var ancak 25 milyon liraya yalı da bulmak mümkün, Boğaz manzaralı köşk de... Hem de piyasaya göre yüzde 25 daha uygun fiyatlarla satılıyor.
Ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce gayrimenkul bankaların elinde birikti. Bugün itibarıyla 23 bankanın elinde Türkiye’nin dört bir yanından 18 bin 192 gayrimenkul bulunuyor. Henüz değerlemesi yapılmayanlar da eklendiğinde bankaların portföyü 20 binleri aşıyor. Portföyün yarısını konutlar oluşturuyor. Bankalarda konutların dışında dükkan, arsa, tarla, fabrika hatta eğitim tesisi bile var.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.