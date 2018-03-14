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Bacaklarım hayatı sevmeme engel değil

Hastalığı yüzünden aşırı şiş bacaklara sahip olan genç kadın sosyal medyayı da kullanarak hem soruna dikkat çekiyor hem de insanlara kendilerini oldukları gibi sevmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Hürriyet Haber
14.03.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:
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Bacaklarım hayatı sevmeme engel değilNext

ABD'nin Pasadena kentinde yaşayan 30 yaşındaki Carmen Smith'in lenf ödem adı verilen bir rahatsızlığı var. Çocukluğundan bu yana devam eden bu hastalık yüzünden Smith çok iri görünüyor. Özellikle de bacakları. Ama bütün bunlar onun Instagram sayesinde tanınmasını ve kendisi gibi milyonlarca kişiye mesajlarını iletmesini engellemedi.

Fotoğraflar: Barcroft Media

Etiketler: carmen smith , lenf ödem , instagram

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