Bacaklarım hayatı sevmeme engel değil

ABD'nin Pasadena kentinde yaşayan 30 yaşındaki Carmen Smith'in lenf ödem adı verilen bir rahatsızlığı var. Çocukluğundan bu yana devam eden bu hastalık yüzünden Smith çok iri görünüyor. Özellikle de bacakları. Ama bütün bunlar onun Instagram sayesinde tanınmasını ve kendisi gibi milyonlarca kişiye mesajlarını iletmesini engellemedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.