Babası dayanamadı, sahneye fırladı

Ünlü şarkıcının performansından etkilenen babası bir anda sahneye koştu ve kızına sarıldı.
AFP, AP, REUTERS
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Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın ani kaybının üzüntüsünün yansıdığı Grammy töreninde ilginç ve duygusal anlar da yaşandı. İşte törene damga vuran o anlar.
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Genç şarkıcı Camila Cabello, 62'nci Grammy töreninde sahneye çıktı. Cabello, sevilen şarkılarından bazılarını seslendirdi. Ama onlardan biri vardı ki seyirciler arasında bulunan babasını derinden etkiledi.
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Cabello, tören sırasında ilk kez aşık olan bir genç kızın babasına seslenişini konu alan First Man adlı şarkısını söyledi. Camila Cabello'nun performansı sırasında sahnedeki dev ekranda babası Alejandro'nun fotoğrafı belirdi.
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Camila Cabello şarkısını bitirdiğinde, seyirciler arasında bulunan babası Alejandro Cabello dayanamayarak sahneye fırladı. Baba- kız birbirlerine uzun süre sımsıkı sarıldı.
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Geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol yıldızı Kobe Bryant tören boyunca anıldı. Gecenin sunucularından Alicia Keys, Boyz II Men grubuyla birlikte Bryant'ın anısına "It's So Hard to Say Goodbye To Yesterday" (Düne Hoşçakal Demek Çok Zor) adlı şarkıyı eşliksiz olarak seslendirdi.
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Kobe Bryant'ın bir fotoğrafı da sahnedeki ekrana yansıtıldı. Keys "Los Angeles, Amerika ve dünya bir kahramanını kaybetti" diye konuştu.
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Törene sahne şovlarıyla damga vuranlardan biri de Ariana Grande idi. Kırmızı halı geçişine iddialı kostümüyle damga vuran Grande, sahnede de şovlarıyla beğeni topladı. Törene anne ve babasıyla giden Grande'ye kalabalık bir dans grubu da eşlik etti.
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Grammy törenine şarkıları ve danslarıyla renk katanlardan biri de Usher'dı. Sanatçı, gösterisinde 2016 yılında hayatını kaybeden Prince'e selam gönderdi.
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Grammy sahnesini duygu sağanağına tutan konuklar arasında Gwen Stefani ile sevgilisi Blake Shelton da vardı. Ünlü çift gecenin en etkileyici perfomanslarından birine imza attı.
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Çift, içinde "sensiz yaşamak istemiyorum, sensiz nefes bile almak istemiyorum" sözleri de geçen Nobody But You adlı şarkıyı birbirlerinin gözlerinin içine bakarak seslendirdi. Stefani ve Shelton şarkı sonunda bol bol alkış aldı.