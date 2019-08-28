Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.

İHA
28.08.2019 - 10:03 | Son Güncelleme:
1 / 10
Atatürk Havalimanındaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacakNext

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor.

Etiketler: haberler

En Yeni Foto Haberler

Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu

Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu

Sonucu duyunca herkes karısına sarıldı, o öylece kaldı: Öpecek kimsem yok!

Sonucu duyunca herkes karısına sarıldı, o öylece kaldı: Öpecek kimsem yok!

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

Ünlüleri buluşturan festival

Ünlüleri buluşturan festival

Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

1 Eylül'de başlıyor... Bunları sakın yemeyin!

1 Eylül'de başlıyor... Bunları sakın yemeyin!

Yerli yabancı turistlerin yeni adresi! Çekim yapmanın fiyatı 100 lira...

Yerli yabancı turistlerin yeni adresi! Çekim yapmanın fiyatı 100 lira...

Sevgilisini yalnız bırakmadı

Sevgilisini yalnız bırakmadı

Büyük Mavi Çukur’un gizemi! Ünlü kâşifin torunu dalış yaptı, öyle şeyler çıktı ki…

Büyük Mavi Çukur’un gizemi! Ünlü kâşifin torunu dalış yaptı, öyle şeyler çıktı ki…

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.