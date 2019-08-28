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Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak
İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.
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