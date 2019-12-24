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Ekonomi
24 Aralık 2019 - 08:15,

Asgari ücret son toplantısı olan 4. toplantı bugün gerçekleşecek mi? Asgari ücret zam talebi ne kadar?

Yeni yıl öncesinde gözler asgari ücret son toplantısında asgari ücret 2020 zam oranını merakla bekleyen milyonlarca çalışan, üç kez bir araya gelen işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. kez toplanmasını bekliyor. Peki, asgari ücret son toplantısı olan 4. toplantı bugün gerçekleşecek mi? Asgari ücret zam talebi ne kadar?

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2020 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Son olarak 17 Aralık’ta üçüncü toplantısını gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonu, dördüncü kez bir araya gelecek ve milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranını yeni yıl öncesinde duyuracak. Peki, Asgari ücret 4. Toplantısı bugün gerçekleşecek mi? Asgari ücret son toplantısı ne zaman gerçekleşecek? Asgari ücrette son durum ne?

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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?


Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, dördün toplantıyla ilgili bir soru üzerine tarih bilgisi vermişti. "Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi ancak hükümet cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı.

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ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI İÇİN ORTAK AÇIKLAMA


Süreçle ilgili geri sayım devam ederken son toplantı öncesi sendikalardan ortak bir açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in yaptığı ortak açıklamada 2 bin 578 TL’nin üzerindeki bir rakamın değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın CHP heyetinin ziyareti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptığını, 32 yıldır her ay gerçekleştirdikleri araştırmaya atıfta bulunduğunu hatırlatan Irgat, Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi.Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor." diye konuştu.

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ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 17 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.



"Rakamlar beklentimizin altında"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti.

Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi.

Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

Toplantıda herhangi bir rakam ifade etmediklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin siyasi polemik konusu edilmesini ve komisyon dışındaki beyanatları doğru bulmuyoruz. Bizim önceliğimiz, kayıtlı işletmelerin mutlak suretle korunması, gerçek manada vergisini ve sigorta primini ödeyen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sendikaların örgütlü olduğu işletmelerdir. Yüzde 36 seviyesinde kayıt dışı var. Kayıt dışıyla mücadele edilmesi şart. Asgari ücretteki teşvikler kayıtlı işletmelerin korunması için elzem. Asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bu desteğin çalışan sayısı ayrımı yapılmadan devam etmesini istiyoruz. Yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değil. Önümüzdeki toplantıda teklifimizi Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunacağız."

Koç, işçi tarafıyla mutabık oldukları konuların olduğuna dikkati çekerek, gelir vergisi dilimlerinin ve kesinti oranlarının revize edilmesi ile kayıtlı işletmeler ve toplu iş sözleşmeli yerler başta olmak üzere asgari ücret desteğinin mutlak suretle devamının bu konular arasında olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerin yönelttiği asgari ücret sorusuna cevap verdi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması;

"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."

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