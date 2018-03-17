Anne oğul gece gezmesinde

Victoria Beckham, 19 yaşındaki büyük oğluyla arkadaş gibi oldu. Anne ve oğul Beckham'lar önceki akşak Londra'daki Clarette Restoran'dan çıkarken görüntülendi. Patlayan flaşlardan rahatsız olan Victoria Beckham güneş gözlüklerini taktı. Bu sırada akşam yemeğinde kendisine eşlik eden büyük oğlu Brooklyn de elinden tutarak annesinin yürümesine yardımcı oldu.
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