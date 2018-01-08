'Altın Küre Ödül Töreni'ne Fatih Akın damgası!

Hollywood, Los Angeles The Beverly Hilton Oteli’nde düzenlenen 75. Altın Küre Ödülleri’nde siyahlara büründü. Oscar'ların habercisi olarak kabul edilen törende; Angelina Jolie, Nicole Kidman, Emma Stone, Emilia Clarke, Margot Robbie, Gal Gadot, Kendall Jenner, Dakota Johnson, Meryl Streep, Jessica Biel, Sharon Stone gibi ünlü yıldızlar, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma sağlamak için kırmızı halıda siyah giyerek birleşti.
Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı Almanya'nın "In the Fade (Paramparça)" ise "En İyi Yabancı Film" ödülünün sahibi oldu. Akın 75 yıllık tören tarihinde ödül alan ilk Türk oldu. İlk kez 'Altın Küre' ödülü alan Fatih Akın gecenin en dikkat çeken ismiydi.
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