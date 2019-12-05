Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alışılmışın dışına çıktı! 12 yıllık işini bıraktı, artık bunu yapıyor
Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak kendi işinin patronu oldu.
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Başkent Tunus'un kuzeyindeki Menube vilayetinde halk kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparken, Kıray alışılmışın dışına çıkarak gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan salyangoz yetiştiriciliği yapıyor.
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Kurduğu salyangoz çiftliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan girişimci Kıray, halkın alışık olmadığı bu işe başlamanın başlangıçta pek kolay olmadığını söyledi. Lisans eğitimini elektronik alanında aldığını ifade eden Kıray, 12 yıl çalıştığı işinden de 5 yıl önce istifa ederek, bu alana yöneldiğini kaydetti.
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Salyangoz yetiştiriciliğine başlamadan önce Tarım Bakanlığı tarafından verilen bir eğitime katıldığını belirten Kıray, bu eğitimle de yetinmeyip farklı kurslara giderek kendisini geliştirdiğini aktardı.
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"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR İŞ YAPMAK İSTEDİM"
Başından itibaren temel düşüncesinin, herkesçe bilinen bir iş yapmamak olduğunu dile getiren Kıray, "Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim." dedi.
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Salyangoz yetiştiriciliğinin geniş alana ve fazla insan gücüne ihtiyaç duymadığını ve masrafının az olduğunu ifade eden Kıray, şunları söyledi:
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"Bu alanda yatırım yapmanın maliyetinin yüksek olmadığını anladım. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanlarda sık sık yaşandığı gibi salyangoz çalmak hiç kimsenin aklına gelmez. Bunun yanı sıra salyangoz üreticiliği eğitim kursları mevcuttu. Bu nedenle salyangoz üreticiliği işini yapmaya karar verdim."
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İşini büyütme hayali kuran Kıray, kendisiyle idari iş birliğinin olmayışı başta olmak üzere birçok engelle karşı karşıya kaldığını ve özellikle başlangıçta finansmanın kolay olmadığını, bankaların başarılı olup olmayacağını bilmediği bir projeyi finanse etmeyi reddettiğini dile getirdi.
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Salyangoz yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi veren Kıray, salyangozların ilk önce çiftleşmeleri ve çoğalmaları için uygun ortama sahip kapalı bir odaya konulduğunu belirtti.
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Kıray, "Salyangozlar kapalı odada çiftleşip çoğaldıktan sonra doğaya taşınır, sekiz ay boyunca bitkilerin arasında kalır ve onun için özel olarak ekilen pancar, ıspanak, marul ve enginar gibi bitkilerin yapraklarıyla beslenirler ve yavaş yavaş büyüyerek satışa uygun hacme ulaşırlar." ifadelerini kullandı.
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Salyangoz yetiştiriciliği için tahsis ettiği yerin genişliğinin 1000 metrekare olduğunu dile getiren Kıray, burada yılda 15 ile 20 ton arasında salyangoz üretildiğini aktardı.
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Kıray, ürettiği salyangozların Tunus'taki en önemli otel ve lokantalar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
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Salyangozlardan çıkan sıvının kolajen, elastin ve E vitamini bakımından zengin olduğunu kozmetik sektöründe kullanıldığını söyleyen Kıray, bu sıvının satış öncesi çıkarıldığını ifade etti.
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Kıray, yanında çalışan kadın işçiler tarafından temizlendikten sonra gerekli baharatlar eklenerek pişirmeye hazır hale getirilen salyangozların 12 tanesini 10 Tunus dinarına (yaklaşık 3,5 dolar) sattığını sözlerine ekledi.
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Tunuslu kadın girişimci "salyangoz yetiştiriciliği" yapıyor
Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak kendi işinin patronu oldu.