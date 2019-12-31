Alessandra Ambrosio sevgilisi Nicolo Oddi ve kızlarıyla birlikte anavatanı Brezilya'nın 'cennet adasında' tatil yapıyor
Kendisine şöhret kazandıran Victoria's Secret'tan emekli olduktan sonra da kariyerini sürdüren top model Alessandra Ambrosio, yılbaşı tatili için memleketi Brezilya'yı seçti.
BACKGRID USA
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38 yaşındaki Ambrosio, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Nicolo Oddi, önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Anja ve oğlu Noah ile birlikte 2020'ye anavatanında girecek.
BACKGRID USA
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Ambrosio, yaz mevsiminin sürdüğü Brezilya'nın gözde tatil beldelerinden Florianapolis'te plajda objektiflere takıldı. Güzel model, renk renk bikinileriyle plaj şıklığı sergiledi.
BACKGRID USA
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Ambrosio, giydiği bikinilerin yanı sıra kumsaldayken tercih ettiği pareo ve şapkalarıyla da mesleğini sadece podyumlarla sınırlı bırakmadığını günlük hayatında da şıklığından ödün vermediğini gözler önüne serdi.
BACKGRID USA
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Çocukları, ailesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Ambrosio, zaman zaman da sevgilisi Oddi ile romantik anlar yaşadı.
BACKGRID USA
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Alessandra Ambrosio'nun da tatil için tercih ettiğ Florianapolis, Brezilya'nın en çok turist çeken tatil bölgelerinden biri. "Cennet adası" diye adlandırılan Florinapolis, halk arasında da Floripa adıyla tanınıyor.
BACKGRID USA
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Florianapolis, Brezilya'nın en uzun köprüsü olan Hercilio Luz köprüsüyle San Jose'ye bağlanıyor.
BACKGRID USA
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Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, daha önce işadamı Jamie Mazur ile nişanlıydı. Çiftin bu evlilikten Anja adında bir kızı ile Noah adında bir oğlu dünyaya geldi.
BACKGRID USA
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Herkes onlardan evlilik haberi beklerken Ambrosio ve Mazur ayrıldıklarını açıkladılar.
BACKGRID USA
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Alessandra Ambrosio, kariyerinin en parlak dönemlerinde podyuma çıkmak için Türkiye'ye de gelmişti.